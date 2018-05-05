«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Вест Бромвич»: Бен Фостер, Аллан-Ромео Ньом, Киран Гиббз, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Джейк Ливермор, Мэтт Филлипс, Крис Брант, Джеймс Макклин, Хосе Саломон Рондон, Джей Родригес.
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Эрик Ламела, Виктор Ваньяма, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.
Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 0:2.