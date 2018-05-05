«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 0:2.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

«Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английской Премьер-лиги 5 мая

Продолжат ли «дрозды» свое спасение?

Продолжат ли «дрозды» свое спасение? «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английской Премьер-лиги 5 мая

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