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    «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вест Бромвич — Тоттенхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.05.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Вест Бромвич Тоттенхэм Календарь АПЛ
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    •  Вест Бромвич — Тоттенхэм17:00
    В 17:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм».

    Составы команд:

    «Вест Бромвич»: Бен Фостер, Аллан-Ромео Ньом, Киран Гиббз, Крэйг Доусон, A.Hegazy, Джейк Ливермор, Мэтт Филлипс, Крис Брант, Джеймс Макклин, Хосе Саломон Рондон, Джей Родригес.

    «Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Ян Вертонген, Davinson Sanchez, Киран Триппьер, Дэнни Роуз, Эрик Ламела, Виктор Ваньяма, Деле Алли, Кристиан Эриксен, Гарри Кейн.

    Предыдущий матч соперников: «Тоттенхэм» — «Вест Бромвич» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Тоттенхэм» со счетом 0:2.

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