«Уотфорд» — «Ньюкасл». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Уотфорд»: O.Karnezis, Дарил Янмат, Крэйг Кэткарт, Хосе Холебас, Кристиан Кабазель, A.Doucoure, W.Hughes, Этьен Капуэ, Роберто Перейра, Трой Дини, Андре Грэй.
«Ньюкасл»: Martin Dubravka, Пол Дамметт, Джамаал Ласселс, Хавьер Манкильо, F.Lejeune, Jacob Murphy, Джонджо Шелви, Мохамед Диаме, Kenedy, Ayoze Perez, D.Gayle.
Предыдущий матч соперников: «Ньюкасл» — «Уотфорд» 0:3 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Ньюкасл» со счетом 0:1.