Манчини отказался говорить об отставке после поражения от «Локомотива»

Главный тренер «Зенита»после матча 29-го тура РФПЛ поздравил «Локомотив» с чемпионским титулом.

«Поздравляю "Локомотив" с победой в чемпионате. Нас не устраивала ничья, поэтому в концовке важно было вырвать победу. Но мы открылись и пропустили гол.

Да, у нас до сих пор существует проблема в атаке, проблема отсутствия голов, неспособности их забить. Мы пробуем решить эту проблему, но пока безрезультатно.

Вторая часть чемпионата получилась трагичной с точки зрения травм — мы потеряли Кокорина, Мамману, Кузяев выбывал на какое-то время, теперь Иванович. У нас не было футболистов не только в атаке, но и в обороне. Учитывая это, выигрывать все время было бы просто чудом.

"Локомотив" в этом сезоне сыграл очень хорошо. Они провели наибольшее количество недель на первом месте. Мы пребывали на первом месте в течение 11 туров, они — в 19. За счет этого, как я считаю, "Локомотив" заслуженно стал чемпионом.

"Локомотив" минимально обыграл "Зенит" и оформил чемпионство

Вопрос об отставке не имеет значения, нужно дождаться концовки чемпионата», — приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».