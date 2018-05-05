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    Манчини отказался говорить об отставке после поражения от «Локомотива»

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 29-го тура РФПЛ поздравил «Локомотив» с чемпионским титулом.

    «Поздравляю "Локомотив" с победой в чемпионате. Нас не устраивала ничья, поэтому в концовке важно было вырвать победу. Но мы открылись и пропустили гол.

    Да, у нас до сих пор существует проблема в атаке, проблема отсутствия голов, неспособности их забить. Мы пробуем решить эту проблему, но пока безрезультатно.

    Вторая часть чемпионата получилась трагичной с точки зрения травм — мы потеряли Кокорина, Мамману, Кузяев выбывал на какое-то время, теперь Иванович. У нас не было футболистов не только в атаке, но и в обороне. Учитывая это, выигрывать все время было бы просто чудом.

    "Локомотив" в этом сезоне сыграл очень хорошо. Они провели наибольшее количество недель на первом месте. Мы пребывали на первом месте в течение 11 туров, они — в 19. За счет этого, как я считаю, "Локомотив" заслуженно стал чемпионом.

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    Вопрос об отставке не имеет значения, нужно дождаться концовки чемпионата», — приводит слова Манчини официальный сайт «Зенита».

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