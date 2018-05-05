«Локомотив» — «Зенит»: известны стартовые составы

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Игорь Денисов, Тарасов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
Запасные: Коченков, Медведев, Виталий Денисов, Ротенберг, Михалик, Пейчинович, Касаев, Баринов, Корян, Ари, Эдер.
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Кришито, Мевля, Жирков, Кузяев, Краневиттер, Паредес, Ерохин, Заболотный, Дриусси.
Запасные: Бабурин, Гойло, Каккоев, Скроботов, Набиуллин, Оздоев, Плетнев, Полоз.
«Локомотив» (57 очков) после 28 туров Премьер-Лиги лидирует в турнирной таблице. «Зенит» (50) располагается на пятом месте. В случае победы «железнодорожники» досрочно станут чемпионами.