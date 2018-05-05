«Локомотив» — «Зенит»: известны стартовые составы

«Локомотив» (57 очков) после 28 туров Премьер-Лиги лидирует в турнирной таблице . «Зенит» (50) располагается на пятом месте. В случае победы «железнодорожники» досрочно станут чемпионами.

«Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая

Оформит ли «Локо» чемпионство в матче с «Зенитом»?

Оформит ли «Локо» чемпионство в матче с «Зенитом»? «Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая

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