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    «Эвертон» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Эвертон — Саутгемптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (05.05.2018)

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    •  Эвертон — Саутгемптон19:30
    В 19:30 в АПЛ начнётся матч «Эвертон» — «Саутгемптон».

    Составы команд:

    «Эвертон»: Jordan Pickford, Лейтон Бейнс, Майкл Кин, Фил Джагелка, Шеймус Коулман, Морган Шнейдерлен, Идрисса Гейе, Tom Davies, Янник Боласье, Дженк Тосун, Nikola Vlasic.

    «Саутгемптон»: Alex McCarthy, Майя Йосида, Wesley Hoedt, Jan Bednarek, Седрик Суареш, Ориоль Ромеу, Марио Лемина, Райан Бертран, Чарли Остин, Душан Тадич, Pierre-Emile Hoejbjerg.

    Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Эвертон» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 4:1.

    Команды пригнутся и сыграют «ниже»«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского первенства по футболу 5 мая
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