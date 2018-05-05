«Эвертон» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Эвертон»: Jordan Pickford, Лейтон Бейнс, Майкл Кин, Фил Джагелка, Шеймус Коулман, Морган Шнейдерлен, Идрисса Гейе, Tom Davies, Янник Боласье, Дженк Тосун, Nikola Vlasic.
«Саутгемптон»: Alex McCarthy, Майя Йосида, Wesley Hoedt, Jan Bednarek, Седрик Суареш, Ориоль Ромеу, Марио Лемина, Райан Бертран, Чарли Остин, Душан Тадич, Pierre-Emile Hoejbjerg.
Предыдущий матч соперников: «Саутгемптон» — «Эвертон» 4:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 4:1.