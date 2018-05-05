«Эвертон» — «Саутгемптон». Футбол онлайн, трансляция, составы

«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 4:1.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 4:1.

В 19:30 в АПЛ начнётся матч

«Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского первенства по футболу 5 мая

Команды пригнутся и сыграют «ниже» «Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского первенства по футболу 5 мая

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