Ерохин: «Зенит» сам виноват, что опустился на четвертое место

Полузащитник «Зенита»признал, что в неудачных результатах этого сезона команда виновата сама.

«Мы сами виноваты, что опустились на четвертую строчку. Допустили много ошибок и потеряли очки. В начале чемпионата все складывалось неплохо. Затем сказались травмы, где-то потеряли концентрацию. Нужно было сыграть на морально-волевых. В первом круге уступили "Арсеналу", иной раз должны были побеждать, но заканчивали матч вничью.

С Кокориным мы шли бы среди лидеров? Мы не можем этого знать, но он точно играл важную роль в команде и забил много мячей», — приводит слова Ерохина «Чемпионат».

За 2 тура до конца чемпионата «Зенит» потерял шанс побороться за золотые медали.