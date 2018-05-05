Каррера поздравил «Локомотив» и Семина с чемпионством

Главный тренер «Спартака»после победы над «Ростовом» в 29-м туре чемпионата России заявил, что «Локомотив» заслуженно стал чемпионом.

«Математика нас наказала в борьбе за чемпионство, но у нас есть шанс быть вторыми. Выйти в группу Лиги чемпионов – это очень важно.

"Локомотив" показывал определенный уровень игры. Я поздравляю клуб и его тренера, который мне симпатичен как человек. Он хорошо выполнил работу, как мы в том году.

Команда, которая больше всех побеждает, заслуживает победу в конце. Безусловно, у "Локомотива" были более продолжительные положительные результаты. Мы неудачно начали сезон, потом восстановились. Жаль, мы не смогли взять больше очков и бороться до последнего тура.

"Спартак" выиграл у "Ростова" и обеспечил себе место в Лиге чемпионов

Чемпион притормозил, но мы не смогли воспользоваться этим. Но я не хочу отнимать заслугу у "Локомотива", который провел хороший чемпионат», — цитирует Карреру «Чемпионат».