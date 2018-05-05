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    Каррера поздравил «Локомотив» и Семина с чемпионством

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    Массимо Каррера
    На фото:Массимо Каррера
    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после победы над «Ростовом» в 29-м туре чемпионата России заявил, что «Локомотив» заслуженно стал чемпионом.

    «Математика нас наказала в борьбе за чемпионство, но у нас есть шанс быть вторыми. Выйти в группу Лиги чемпионов – это очень важно.

    "Локомотив" показывал определенный уровень игры. Я поздравляю клуб и его тренера, который мне симпатичен как человек. Он хорошо выполнил работу, как мы в том году.

    Команда, которая больше всех побеждает, заслуживает победу в конце. Безусловно, у "Локомотива" были более продолжительные положительные результаты. Мы неудачно начали сезон, потом восстановились. Жаль, мы не смогли взять больше очков и бороться до последнего тура.

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    Чемпион притормозил, но мы не смогли воспользоваться этим. Но я не хочу отнимать заслугу у "Локомотива", который провел хороший чемпионат», — цитирует Карреру «Чемпионат».

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