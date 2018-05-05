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    «Боруссия М» — «Фрайбург»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Боруссия М — Фрайбург (05.05.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Боруссия М — Фрайбург16:30
    В 16:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч «Боруссия М» — «Фрайбург».

    Последний матч между собой: «Фрайбург» — «Боруссия М» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Боруссия М» — «Фрайбург». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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