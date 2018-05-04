Венгер: Тяжело смириться с тем, что вылетаешь после 180 минут такой игры

Главный тренер «Арсенала»высказал мнение о вылетел из Лиги Европы после поражения от(0:1).

«Это был интенсивный матч, в котором мы отдали все силы. Мои поздравления "Атлетико" — думаю, они выиграют турнир.

Нам чего-то не хватало в зоне нападения. Если посмотреть на количество моментов, которые мы создали в двух матчах, то нам есть о чем сожалеть.

Мы могли снять все вопросы в первой встрече, да и сегодня в первом тайме у нас хватало шансов. Но "Атлетико" очень хорошо защищается. Годин спас их от пяти или шести голов после фланговых передач.

Я очень расстроен. Тяжело смириться с тем, что вылетаешь после 180 минут такой игры в нашем исполнении. Теперь у клуба есть время, чтобы подумать над тем, что делать в следующем сезоне.

Мы хорошо играли в обоих матчах. Мы создавали опасные ситуации. Нам противостояла очень сильная команда — поздравления и удачи ей в финале.

Косьельни выглядит неважно. Всегда надеешься на чудо, когда делаешь снимок, но пока обнадеживающих знаков не видно. Судя по всему, у него разрыв ахилла, но я не могу ставить диагноз.

Мы вели 1:0 дома, но пропустили глупый гол. А сегодня мы пропустили в контратаке за минуту до перерыва. Такие моменты являются ключевыми в матчах подобного уровня. В первом тайме мы играли немного боязливо.

Диего Коста — это Диего Коста. Поэтому он один из лучших нападающих в мире. Это очень, очень, очень печально. Я очень расстроен сегодня. Увы, через это нужно пройти — игра может быть очень жестокой. Сегодня нам очень тяжело», — заявил тренер «Арсенала» пресс-службе УЕФА.