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    «Севилья» — «Реал Сосьедад»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Севилья — Реал Сосьедад (04.05.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Севилья — Реал Сосьедад22:00
    В 22:00 в испанской Примере начнётся матч «Севилья» — «Реал Сосьедад».

    Последний матч между собой: «Реал Сосьедад» — «Севилья» 3:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Реал Сосьедад»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Севилья» — «Реал Сосьедад». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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    Поможет ли «Севилье» возвращение Капарроса?«Севилья» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 4 мая
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