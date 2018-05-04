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    Семин: Мы обязательно поговорим о будущем «Локо», но чуть позже

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    Юрий Семин
    На фото:Юрий Семин
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что подписание нового контракта с клубом по схеме 1+1 является для него важным событием.

    По данным СМИ, заработная плата Семина по новому контракту – 2 миллиона евро.

    Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России.​

    «Мы обязательно поговорим о будущем команды, но чуть позже. Сейчас все мысли связаны с предстоящим матчем. Ждем болельщиков на стадионе», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова 70-летнего Семина.

    В субботу, 5 мая, «Локомотив» в рамках 30-го тура примет на своем поле питерский «Зенит». Победа в этом матче сделает «железнодорожников» чемпионами.

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