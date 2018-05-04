Семин: Мы обязательно поговорим о будущем «Локо», но чуть позже

Главный тренер «Локомотива»отметил, что подписание нового контракта с клубом по схеме 1+1 является для него важным событием.

По данным СМИ, заработная плата Семина по новому контракту – 2 миллиона евро.

Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России.​

«Мы обязательно поговорим о будущем команды, но чуть позже. Сейчас все мысли связаны с предстоящим матчем. Ждем болельщиков на стадионе», — приводит пресс-служба «Локомотива» слова 70-летнего Семина.

В субботу, 5 мая, «Локомотив» в рамках 30-го тура примет на своем поле питерский «Зенит». Победа в этом матче сделает «железнодорожников» чемпионами.