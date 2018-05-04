«Спартак» может отстранить Пилипчука до завершения сезона

Руководствопо корпоративным соображениям может уже сегодня отправить в отставку ассистента главного тренера команды передает «Спорт-Экспресс».

Пилипчук ранее объявил о своем решении не вести переговоры с клубом о новом контракте, а покинуть тренерский штаб Массимо Карреры ради самостоятельной работы.

В клубе негативно отнеслись к решению специалиста объявить об этом болельщикам, не обсудив данный вопрос с руководством. Если Пилипчук не будет отстранен сегодня, то это произойдет после поединка с «Ростовом».

«Спартак» после 28 туров занимает второе место (53 очка) в турнирной таблице РФПЛ вслед за «Локомотивом» (57), опережая ЦСКА (52) на один пункт.