Навас признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Голкипер «Реала»признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

На этой неделе в ответном матче 1/2 финала «Реал» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) и стал первым финалистом турнира. Мюнхенцы в этой встрече нанесли 20 ударов по воротам Наваса, восемь из которых пришлись в створ.

На следующий день «Ливерпуль» проиграл «Роме» со счетом 2:4, но все равно вышел в финал. Одним из забитых мячей в этой игре отметился форвард Садио Мане, который также претендовал на почетное звание, но проиграл в голосовании Навасу, который получил 55 процентов голосов.

Финальный поединок «Реала» и «Ливерпуля» пройдет 26 мая в Киеве.