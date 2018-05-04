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    Навас признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

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    Кейлор Навас
    На фото:Кейлор Навас
    Голкипер «Реала» Кейлор Навас признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

    На этой неделе в ответном матче 1/2 финала «Реал» сыграл вничью с «Баварией» (2:2) и стал первым финалистом турнира. Мюнхенцы в этой встрече нанесли 20 ударов по воротам Наваса, восемь из которых пришлись в створ.

    На следующий день «Ливерпуль» проиграл «Роме» со счетом 2:4, но все равно вышел в финал. Одним из забитых мячей в этой игре отметился форвард Садио Мане, который также претендовал на почетное звание, но проиграл в голосовании Навасу, который получил 55 процентов голосов.

    Финальный поединок «Реала» и «Ливерпуля» пройдет 26 мая в Киеве.

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