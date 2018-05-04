Геркус: Новый контракт Семина – свидетельство полной поддержки и доверия

Президент «Локомотива»прокомментировал подписание нового контракта с, подчеркнув, что клуб полностью доверяет главному тренеру.

70-летний специалист подписал новое соглашение по схеме 1+1.

«Команда выполнила все задачи на этот сезон и — верю — подарит всем нам праздник. Подписание нового контракта с главным тренером — свидетельство полной поддержки и доверия.

Присоединяюсь к словам Юрия Павловича: сейчас нет ничего важнее завтрашнего матча. До встречи на стадионе!», — цитирует Геркуса официальный сайт клуба.

По данным СМИ, заработная плата Семина по новому контракту – 2 миллиона евро.

Продление контракта на второй год возможно при выполнении определенных задач: либо попадание в топ-5 по итогам чемпионата, либо выход в финал Кубка России.​