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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (04.05.2018)

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    •  Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед22:00
    В 22:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед».

    Составы команд:

    «Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Бруно Сальтор, G.Bong, Льюис Данк, Шейн Даффи, Dale Stephens, A.Knockaert, Pascal Gross, Jose Izquierdo, Дэви Проппер, Гленн Мюррей.

    «Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Маркос Рохо, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Маттео Дармиан, Поль Погба, Маруан Феллайни, Nemanja Matic, Хуан Мата, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд.

    Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

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