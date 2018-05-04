«Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Бруно Сальтор, G.Bong, Льюис Данк, Шейн Даффи, Dale Stephens, A.Knockaert, Pascal Gross, Jose Izquierdo, Дэви Проппер, Гленн Мюррей.
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Маркос Рохо, Крис Смоллинг, Эшли Янг, Маттео Дармиан, Поль Погба, Маруан Феллайни, Nemanja Matic, Хуан Мата, Антони Марсьяль, Маркус Рэшфорд.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.