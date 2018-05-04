ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая трансляция (04.05.2018)

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •  Брайтон энд Хоув Альбион — Манчестер Юнайтед22:00
    В 22:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед».

    Последний матч между собой: «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Манчестер Юнайтед»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Юнайтед». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

    Смогут ли «чайки» досадить «дьяволам»?«Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу 4-го мая
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Шедевр Клоппа. Фирмино — идеальная «девятка» «Ливерпуля»
  • Как бразилец превратился из полузащитника в забивного центрального нападающего и лидера команды
    •
  • Самая грубая атака Европы прямо сейчас
  • Сезон близок к завершению: пора определить лучших и худших
    •
  • 03/05
    • Блинд и Дармиан «входят в планы» Моуринью
  • 02/05
    • «Арсенал» ищет молодого тренера с невысокой зарплатой
  • 02/05
    • Де Хеа в рекордный четвертый раз признан лучшим игроком «МЮ» в сезоне
  • 02/05
    • «Вулверхэмптон» претендует на Азмуна
  • 02/05
    • Майкл Каррик завершил карьеру, но останется в «МЮ»
  • 02/05
    • СМИ: Моуринью разрешил Блинду и Дармиану искать новые клубы
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Мирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаФутболисты «Спартака»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА
    Подробный разбор
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
  • «Ливерпуль»: полный вперед!
  • Можно ли говорить о настоящем возвращении «Красных»?
    •
  • Шедевр Клоппа. Фирмино — идеальная «девятка» «Ливерпуля»
  • Как бразилец превратился из полузащитника в забивного центрального нападающего и лидера команды
    •
  • Небывалая конкуренция. «Оренбург», «Крылья» и «Енисей» рвутся в РФПЛ
  • Расклады в ФНЛ за два тура до завершения сезона 2017/18
    •
  • Удача помогла «Ливерпулю» протиснуться в финал Лиги чемпионов
  • Реакция прессы на поражение «Ливерпуля», выведшее его в финал Лиги чемпионов
    •
  • Созданы друг для друга
  • «Реал» Зидана в третий раз кряду в финале Лиги чемпионов
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Смогут ли «чайки» досадить «дьяволам»?
  • «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу 4-го мая
  • 2,08
    •
  • Россия может разгромить Францию в первом матче чемпионата мира
  • Россия — Франция. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 4 мая
  • 2,85
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 15:17
    • Навас признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
  • 15:08
    • «Спартак» может отстранить Пилипчука до завершения сезона
  • Разгрома от «Милана» ждать не стоит
  • «Милан» — «Верона». Прогноз и ставки на матч 36-го тура итальянского первенства по футболу 5 мая
    • 1,73Завтра в 19:00
  • 10:23
    • На 3-м тестовом матче в Нижнем Новгороде ожидается 39 тысяч зрителей
  • 09:53
    • «Герта» объявила о подписании нападающего «Манчестер Сити»
  • 09:08
    • Бразильский футболист предпочел «Барселоне» донецкий «Шахтер»
  • 08:49
    • Тренер «Зальцбурга» заявил, что не держит зла на российского арбитра
  • Команды пригнутся и сыграют «ниже»
  • «Эвертон» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского первенства по футболу 5 мая
    • 3,20Завтра в 19:30
  • Нарушит ли Карпин планы «Спартака»?
  • «Спартак» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая
    • 1,95Завтра в 19:00
  • Против логики вещей
  • «Борнмут» — «Суонси». Прогноз и ставки на матч 37-го тура АПЛ 5 мая
    • 2,45Завтра в 17:00
  • Продолжат ли «дрозды» свое спасение?
  • «Вест Бромвич» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английской Премьер-лиги 5 мая
    • 2,15Завтра в 17:00
  • Эксперименты пройдут спокойно
  • «Лестер» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу 5 мая
    • 1,72Завтра в 17:00
  • Оформит ли «Локо» чемпионство в матче с «Зенитом»?
  • «Локомотив» — «Зенит». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 6 мая
    • 3,10Завтра в 16:30
  • «Боруссия» завоюет путевку в Лигу чемпионов
  • «Боруссия Дортмунд» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Германии по футболу 5 мая
    • 1,90Завтра в 16:30
  • Ставим по формуле
  • «Сток Сити» — «Кристал Пэлас». Прогноз и ставки на матч 37-го тура английского чемпионата по футболу 5 мая
    • 2,08Завтра в 14:30
  • Когда очки нужны как воздух
  • «Тосно» — «Динамо». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 5 мая
    • 3,10Завтра в 14:00
  • 01:53
    • Симеоне: В подобных матчах творится история
  • 01:45
    • Бельери: Мы хотели закончить сезон на высоте ради Венгера
  • 01:32
    • Венгер: Тяжело смириться с тем, что вылетаешь после 180 минут такой игры
  • 01:20
    • Облак: Все было не так просто, как кажется
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус