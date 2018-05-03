«Ди Си Юнайтед» хочет заполучить Торреса и Тевеса

Как сообщает Goal, нападающий мадридского «Атлетико»может продолжить карьеру в МЛС.

По информации издания, 34-летнего испанца хочет подписать «Ди Си Юнайтед». Торреса клуб МЛС хочет подписать бесплатно, поскольку тот покинет летом Мадрид в качестве свободного агента.

Также «Ди Си Юнайтед» хочет подписать форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса, чей контракт с аргентинским клубом рассчитан до конца 2019 года. Тевес оценивается в 2,5 миллиона евро.

В составе «Ди Си Юнайтед» нет футболистов с громкими именами, но с приобретением Тевеса и Торреса руководство клуба рассчитывает привлечь зрителей на новый стадион.