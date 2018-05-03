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    «Ди Си Юнайтед» хочет заполучить Торреса и Тевеса

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    Фернандо Торрес
    На фото:Фернандо Торрес
    Как сообщает Goal, нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес может продолжить карьеру в МЛС.

    По информации издания, 34-летнего испанца хочет подписать «Ди Си Юнайтед». Торреса клуб МЛС хочет подписать бесплатно, поскольку тот покинет летом Мадрид в качестве свободного агента.

    Также «Ди Си Юнайтед» хочет подписать форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса, чей контракт с аргентинским клубом рассчитан до конца 2019 года. Тевес оценивается в 2,5 миллиона евро.

    В составе «Ди Си Юнайтед» нет футболистов с громкими именами, но с приобретением Тевеса и Торреса руководство клуба рассчитывает привлечь зрителей на новый стадион.

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