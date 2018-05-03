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    Пилипчук покинет «Спартак» по окончании сезона

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    Роман Пилипчук
    На фото:Роман Пилипчук
    Ассистент главного тренера «Спартака» Роман Пилипчук сообщил, что после окончания нынешнего сезона покинет «красно-белых», с которыми у него истекает контракт.

    Специалист намерен возобновить самостоятельную работу.

    «Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно. Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства. До "Спартака" я уже работал самостоятельно, за эти два года набрал знаний и опыта – и чувствую в себе силы, чтобы вновь стать главным тренером, но теперь уже на новом уровне.

    Очень благодарен руководителям "Спартака", благодаря которым я стал частью чемпионского коллектива. Спасибо Леониду Федуну, Сергею Родионову, Александру Жиркову, Наилю Измайлову, а также Дмитрию Аленичеву, которому я изначально пришел помогать.

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    Все эти люди поверили в мои знания, а я отдавал команде все, что было в моих силах. Не могу не отметить и директора Высшей школы тренеров Андрея Лексакова, который, что ни для кого уже не является секретом, порекомендовал меня генеральному директору красно-белых Сергею Родионову.

    Не хотел бы, чтобы кто-то истолковал мой уход и нынешнее заявление о нем превратно. Подчеркиваю: "Спартак" стал для меня родной командой, в оставшихся до конца чемпионата турах я сделаю все, что от меня потребуется, чтобы мы завершили первенство на максимально высоком месте.

    Не знаю, предложил бы мне клуб продлить сотрудничество или нет, но вне зависимости от этого я принял для себя решение двигаться дальше в качестве главного тренера. А о "Спартаке", очень многих его людях и прошлогоднем чемпионстве всегда буду вспоминать с огромным теплом и благодарностью», — цитирует Пилипчука «Спорт-Экспресс».

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