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    «Спартак» не будет выкупать Пашалича и Максимовича

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    Марио Пашалич
    На фото:Марио Пашалич
    Хорватский полузащитник Марио Пашалич и сербский защитник Никола Максимович покинут «Спартак» после окончания текущего сезона.

    Как стало известно «Спорт-Экспрессу», у обоих игроков заканчиваются арендные соглашения, и москвичи не станут пытаться выкупить контракты футболистов.

    Правами на Пашалича владеет «Челси», а контракт Максимовича принадлежит «Наполи».

    Отмечается, что тренерский штаб «Спартака» не устраивает уровень игры Пашалича. Что касается Максимовича, то его стоимость (около 14 миллионов евро) слишком высока для «красно-белых».

    Пашалич выступает за «Спартак» с августа прошлого года. На его счету 30 матчей, 5 голов и 2 голевые передачи. Максимович присоединился к «красно-белым» в феврале и успел принять участие в 10 матчах.

    Полузащитник «Спартака» привлек внимание английских и испанских клубов

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