«Спартак» не будет выкупать Пашалича и Максимовича

Хорватский полузащитники сербский защитникпокинутпосле окончания текущего сезона.

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», у обоих игроков заканчиваются арендные соглашения, и москвичи не станут пытаться выкупить контракты футболистов.

Правами на Пашалича владеет «Челси», а контракт Максимовича принадлежит «Наполи».

Отмечается, что тренерский штаб «Спартака» не устраивает уровень игры Пашалича. Что касается Максимовича, то его стоимость (около 14 миллионов евро) слишком высока для «красно-белых».

Пашалич выступает за «Спартак» с августа прошлого года. На его счету 30 матчей, 5 голов и 2 голевые передачи. Максимович присоединился к «красно-белым» в феврале и успел принять участие в 10 матчах.

Полузащитник «Спартака» привлек внимание английских и испанских клубов