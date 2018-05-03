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    Блинд и Дармиан «входят в планы» Моуринью

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    Жозе Моуринью
    На фото:Жозе Моуринью
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не планирует выставлять на трансфер Маттео Дармиана и Дейли Блинда.

    «Они входят в мои планы. Если игрок хочет уйти и мы получаем достойное предложение, то всегда рассматриваем возможные варианты, потому что хотим, чтобы футболисты были счастливы. Если они хотят уйти, мы посмотрим, что можно сделать. Но они входят в мои планы. Я не хочу продавать их», — сказал Моуриньо, которого цитирует SportsMole.

    Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Моуринью якобы разрешил Дармиану и Блинду искать себе новые клубы.

    Контракты обоих игроков с «МЮ» заканчиваются летом 2019 года.

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