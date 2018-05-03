Блинд и Дармиан «входят в планы» Моуринью

Главный тренерзаявил, что не планирует выставлять на трансфер

«Они входят в мои планы. Если игрок хочет уйти и мы получаем достойное предложение, то всегда рассматриваем возможные варианты, потому что хотим, чтобы футболисты были счастливы. Если они хотят уйти, мы посмотрим, что можно сделать. Но они входят в мои планы. Я не хочу продавать их», — сказал Моуриньо, которого цитирует SportsMole.

Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что Моуринью якобы разрешил Дармиану и Блинду искать себе новые клубы.

Контракты обоих игроков с «МЮ» заканчиваются летом 2019 года.