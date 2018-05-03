Мещеряков: Продление контракта с Семиным – логичная история

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал информацию , согласно которой в ближайшие дни красно-зеленые объявят о продлении контракта с главным тренером команды

«Решение о продлении контракта с главным тренером принимает клуб, а не совет директоров.

Но я неоднократно говорил, что клуб, а соответственно и главный тренер, выполнили все задачи, которые совет директоров поставил перед ними. Именно поэтому продление контракта – логичная история.

Выполнение задач, которые стояли перед "Локомотивом" – это достижение руководства, главного тренера и всех сотрудников клуба.

Но это не значит, что мы остановились на достигнутом. "Локо" приложит все усилия, чтобы еще многих удивить», – сказал Мещеряков изданию Sport24.ru.