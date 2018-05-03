Клопп: Мы заслужили место в финале на 100%

Главный тренер «Ливерпуля»поделился впечатлениями после выхода в финал Лиги чемпионов.

Мрсисайдцы в полуфинале турнира победили по сумме двух матче «Рому»: 5:2 дома и 2:4 на выезде.

«Я должен начать — и это очень легко — с комплиментов в адрес "Ромы", которая сыграла великолепно в этом противостоянии.

Для большинства наших игроков это был первый полуфинал в карьере. Вполне нормально, что в такой ситуации они нервничали.

Мы заслужили место в финале на 100%. Сегодня мы действительно уступили, но "Реалу" вчера, как и в четвертьфинале против "Ювентуса", понадобилось везение.

У нас есть две недели на подготовку. Давайте отправимся на финал и постараемся показать себя с лучшей стороны.

Сезон, который проводят парни, характер и настрой, который они показывают, футбол, в который они играют, — это невероятно!», — приводит слова Клоппа пресс-служба УЕФА.