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    «Рубин» закрепил 61-й номер за Гекденизом Караденизом

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    Гекдениз Карадениз
    На фото:Гекдениз Карадениз
    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов торжественно объявил, что номер 61 под которым выступал Гекдениз Карадениз, навечно закреплен за ним.

    Напомним, что сегодня турецкий полузащитник «Рубина» объявил о том, что по окончании сезона завершает карьеру игрока.

    «Гекдениз золотыми буквами вписал свое имя в историю клуба. Это не легионер, мы всегда считали его нашим российским игроком. Это железный человек, который 10 лет отыграл почти без травм.

    Символично, что 10 лет назад я представил этого игрока. И вот сегодня такой день... Он отдавал и отдает себя без остатка, боролся да конца и бился за всех.

    Мы помним гол "Барселоне", помним твой 61-й номер, который прославлял наш клуб. Поэтому мы закрепляем 61-й номер за тобой навечно! Удачи тебе и знай, что у тебя здесь всегда друзья и поддержка», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

    Турецкий легионер выступает в «Рубине» с 2008 года и в составе казанцев провел 299 матчей.

    В «Рубине» Карадениз стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), обладателем Суперкубка России (2010, 2012), бронзовым призером чемпионата России (2010).

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