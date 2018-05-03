«Рубин» закрепил 61-й номер за Гекденизом Караденизом

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов торжественно объявил, что номер 61 под которым выступал Гекдениз Карадениз, навечно закреплен за ним.

Напомним, что сегодня турецкий полузащитник «Рубина» объявил о том, что по окончании сезона завершает карьеру игрока.

«Гекдениз золотыми буквами вписал свое имя в историю клуба. Это не легионер, мы всегда считали его нашим российским игроком. Это железный человек, который 10 лет отыграл почти без травм.

Символично, что 10 лет назад я представил этого игрока. И вот сегодня такой день... Он отдавал и отдает себя без остатка, боролся да конца и бился за всех.

Мы помним гол "Барселоне", помним твой 61-й номер, который прославлял наш клуб. Поэтому мы закрепляем 61-й номер за тобой навечно! Удачи тебе и знай, что у тебя здесь всегда друзья и поддержка», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Турецкий легионер выступает в «Рубине» с 2008 года и в составе казанцев провел 299 матчей.

В «Рубине» Карадениз стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), обладателем Кубка России (2012), обладателем Суперкубка России (2010, 2012), бронзовым призером чемпионата России (2010).