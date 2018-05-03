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    Ди Франческо: Дальше прошла команда, которая была сильнее в мелочах

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    Эусебио Ди Франческо
    На фото:Эусебио Ди Франческо
    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо высказал мнение о вылете из Лиги чемпионов после победы над «Ливерпулем» (4:2) в ответном полуфинальном матче.

    «Эта команда снова сделала нечто невероятное в плане психологии и целеустремленности. Моя команда провела великолепный матч, и я верил, что мы можем добиться своего, даже во втором тайме.

    Мы проигрывали 1:2, подарив сопернику два мяча, но то, как команда отреагировала потом, — я могу этим только гордиться.

    Я очень доволен тем, что мы окрепли психологически. Но впереди еще долгий путь, и мы должны только прибавлять.

    Соперник провел великолепный тайм в первом матче, теперь то же самое сделали мы. Дальше прошла команда, которая была сильнее в мелочах. Впрочем, это ничуть не умаляет заслуг "Ливерпуля", он сыграл великолепно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Два раза в реку не войдешь«Рома» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2-го мая
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