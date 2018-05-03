Ди Франческо: Дальше прошла команда, которая была сильнее в мелочах

Главный тренер «Ромы»высказал мнение о вылете из Лиги чемпионов после победы над(4:2) в ответном полуфинальном матче.

«Эта команда снова сделала нечто невероятное в плане психологии и целеустремленности. Моя команда провела великолепный матч, и я верил, что мы можем добиться своего, даже во втором тайме.

Мы проигрывали 1:2, подарив сопернику два мяча, но то, как команда отреагировала потом, — я могу этим только гордиться.

Я очень доволен тем, что мы окрепли психологически. Но впереди еще долгий путь, и мы должны только прибавлять.

Соперник провел великолепный тайм в первом матче, теперь то же самое сделали мы. Дальше прошла команда, которая была сильнее в мелочах. Впрочем, это ничуть не умаляет заслуг "Ливерпуля", он сыграл великолепно», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.