Зидан: Мы вышли в финал, поскольку много работали и верили в себя

Главный тренер «Реала»прокомментировал выход своей команды в финал Лиги чемпионов, после победы в полуфинальном противостоянии с(2:1 в гостях и 2:2 дома).

«Безумный матч, который наверняка понравился зрителям. Нужно отдать должное "Баварии", которая сыграла очень здорово. Мы плохо начали, пропустили быстрый гол. Второй тайм уже провели получше.

В футболе порой приходится терпеть, особенно когда дело касается Лиги чемпионов. Без этого никогда не доберешься до финала!

Но тем приятнее полученная награда. Хотя я должен признать, что такие матчи не слишком хорошо отражаются на сердце.

Я рад за Бензема. Он всегда хочет забивать и сегодня смог сделать это дважды. Он вывел нас в финал, но дело не только в забитых мячах. Карим всегда трудится на благо команды. Все очень рады за него.

Кейлор Навас справился со всеми трудностями. Матч действительно был непростым, и Навас очень нам помог. Отмечу его игру на выходах. И, конечно, пару раз Навас спас нас от верного гола.

Мы еще ничего не выиграли. Мы вышли в финал, но пока это все. Безусловно, три подряд участия в финале — это ненормально.

Но раз уж мы там оказались, то надо снова побеждать. Сделаем все возможное для защиты титула.

У нашего клуба богатейшая история. Сейчас мы пишем новые страницы, как было и в прошлые годы. "Реал" никогда не сдается.

Сегодня у нас было множество трудностей в матче против очень сильного оппонента. Однако мы верили в себя, бились до конца и достигли своей цели.

Чувствую себя хорошо. Если выигрываешь путевку в финал в таком матче, то всегда будешь чувствовать себя хорошо. Именно поэтому мы и любим футбол. Он дарит нам незабываемые эмоции.

Мы вышли в финал, поскольку много работали и верили в себя. Теперь в Киеве попробуем защитить свой титул. Сделаем ради этого все возможное.

Хочу поблагодарить за сегодняшний матч всех без исключения игроков. И, конечно, наших болельщиков, которые сегодня были неподражаемы», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.