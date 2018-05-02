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    «Спартак-2» — «Динамо С-Пб»: онлайн-трансляция начнется в 15:00

    Спартак-2 — Динамо С-Пб: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.05.2018)

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    •  Спартак-2 — Динамо С-Пб15:00
    В 15:00 Россия. ФНЛ начнётся матч «Спартак-2» — «Динамо С-Пб».

    Последний матч между собой: «Динамо С-Пб» — «Спартак-2» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Спартак-2»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Спартак-2» — «Динамо С-Пб». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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