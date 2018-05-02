Симеоне: «Арсенал» — шикарная команда, но в полуфинале других и не бывает

Главный тренер «Атлетико»поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против

Напомним, что наставник мадридцев был удален в первом матче и будет наблюдать ответную встречу с трибун.

«Этот еврокубковый сезон доказывает, что никакой результат первого матча не гарантирует легкой жизни в ответной встрече. Но я надеюсь, что мои ребята будут готовы к предстоящему испытанию.

Завтра со скамейки запасных руководить командой будет Херман Бургос, и у меня нет с этим никаких проблем. Мы знакомы с самого детства и понимаем друг друга с полуслова. Он готов к тому, чтобы руководить командой.

Александр Ляказетт — фантастический футболист. Он не так высок, но блестяще действует на "втором этаже". Этого форварда отличает высокая реализация голевых моментов.

В "Арсенале" собраны отличные футболисты. Тренер у нашего соперника тоже прекрасный. Там много креативных игроков, а мозг "Арсенала" — это Месут Озил.

В общем, это шикарная команда. Но в полуфинале еврокубка других и не бывает», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.

Напомним, первый матч между «Арсеналом» и «Атлетико» завершился вничью — 1:1. Ответная игра состоится в Мадриде 3 мая, начало — 22.05 по московскому времени.