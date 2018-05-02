Семин: «Локо» сделает этот самый сложный, золотой шаг

Главный тренер «Локомотива»выступил с обращениям к болельщикам команды.

«Друзья! Вспомните, как мы начинали в конце прошлого сезона, когда вместе поднимались со дна турнирной таблицы.

Было трудно, но мы выиграли Кубок! Потом впервые в истории вышли в 1/8 финала Лиги Европы. И всё благодаря вам – нашим болельщикам!

А полные трибуны во встречах со "Спартаком", "Краснодаром", "Зенитом" и наверняка с "Арсеналом" — это тоже наша с вами победа. И мы будем биться до конца только за победу, чего бы это ни стоило!

Запомните: в любой, самый ответственный момент, всю ответственность за результат я беру на себя. Гладкой дороги в футболе не бывает.

Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг. И сделаем его, потому что я верю каждому игроку, верю каждому из вас. В этом сила сегодняшнего "Локомотива"!», — цитирует Сёмина «Спорт-экспресс».

5 мая «Локомотив» примет «Зенит» в матче 29-го тура РФПЛ. В случае победы московская команда выиграет чемпионат России.