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    Семин: «Локо» сделает этот самый сложный, золотой шаг

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    Юрий Сёмин
    На фото:Юрий Сёмин
    Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выступил с обращениям к болельщикам команды.

    «Друзья! Вспомните, как мы начинали в конце прошлого сезона, когда вместе поднимались со дна турнирной таблицы.

    Было трудно, но мы выиграли Кубок! Потом впервые в истории вышли в 1/8 финала Лиги Европы. И всё благодаря вам – нашим болельщикам!

    А полные трибуны во встречах со "Спартаком", "Краснодаром", "Зенитом" и наверняка с "Арсеналом" — это тоже наша с вами победа. И мы будем биться до конца только за победу, чего бы это ни стоило!

    Запомните: в любой, самый ответственный момент, всю ответственность за результат я беру на себя. Гладкой дороги в футболе не бывает.

    Но мы должны сделать этот самый сложный, золотой шаг. И сделаем его, потому что я верю каждому игроку, верю каждому из вас. В этом сила сегодняшнего "Локомотива"!», — цитирует Сёмина «Спорт-экспресс».

    5 мая «Локомотив» примет «Зенит» в матче 29-го тура РФПЛ. В случае победы московская команда выиграет чемпионат России.

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