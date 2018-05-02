СМИ: Моуринью разрешил Блинду и Дармиану искать новые клубы

На фото: Моуринью разрешил Блинду и Дармиану искать новые клубы skysports.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»сообщил защитникам, что не рассчитывает на них в следующем сезоне.

Португальский специалист дал понять, что ситуация в их пользу не изменится, сообщает The Times.

На Блинда претендуют «Интер» и «Рома», Дармиан уже начал торги по контракту с «Ювентусом».

28-летний Блинд выступает за «МЮ» с 2014 года, в текущем сезоне провел за клуб 16 матчей (1 гол, 2 ассиста) во всех турнирах.

28-летний Дармиан перебрался на «Олд Траффорд» в 2015 году, в нынешнем сезоне он провел 15 матчей и отметился 2 результативными передачами.

Контракты обоих игроков с «МЮ» заканчиваются летом 2019 года.