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    «Луч-Энергия» — «Авангард Курск»: онлайн-трансляция начнется в 09:00

    Луч-Энергия — Авангард Курск: смотреть онлайн, прямая трансляция (02.05.2018)

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    •  Луч-Энергия — Авангард Курск09:00
    В 09:00 Россия. ФНЛ начнётся матч «Луч-Энергия» — «Авангард Курск».

    Последний матч между собой: «Авангард Курск» — «Луч-Энергия» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Луч-Энергия» — «Авангард Курск». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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