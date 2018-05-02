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    Канчельскис: Египет – фаворит во встрече с Россией даже без Салаха

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    Мохаммед Салах
    На фото:Мохаммед Салах
    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал мнение о полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварии» (2:1, 2:2), а также поделился ожиданиями от ответной встречи турнира между «Ромой» и «Ливерпулем» (первая игра – 2:5).

    «Немцы плохо выглядели дома, а вчера им немного не хватило удачи.

    Несомненно, "Ливерпуль" не допустит повторения подвига "Ромы" в матче против "Барселоны".

    Английской команде ничего не светит во внутреннем первенстве. Для нее мотивация победить в Лигу чемпионов, чтобы выступать там на следующий год.

    Сейчас Салах смотрится интереснее, чем Роналду и Месси, но все будет решаться после чемпионата мира​.

    Делает ли наличие такого игрока в составе сборной Египта ее фаворитом во встрече с Россией? Египет и без того фаворит. Мы слишком много мечтаем», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

    Два раза в реку не войдешь«Рома» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2-го мая
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