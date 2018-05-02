Канчельскис: Египет – фаворит во встрече с Россией даже без Салаха

«Немцы плохо выглядели дома, а вчера им немного не хватило удачи.
Несомненно, "Ливерпуль" не допустит повторения подвига "Ромы" в матче против "Барселоны".
Английской команде ничего не светит во внутреннем первенстве. Для нее мотивация победить в Лигу чемпионов, чтобы выступать там на следующий год.
Сейчас Салах смотрится интереснее, чем Роналду и Месси, но все будет решаться после чемпионата мира.
Делает ли наличие такого игрока в составе сборной Египта ее фаворитом во встрече с Россией? Египет и без того фаворит. Мы слишком много мечтаем», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».