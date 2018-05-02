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    Игнатьев: Пятая колонна? Семин имел в виду не команду

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    Борис Игнатьев
    На фото:Борис Игнатьев
    Бывший помощник главного тренера «Локомотива» Борис Игнатьев высказал мнение о словах наставника «железнодорожников» Юрия Семина после поражения от «Краснодара» (0:2) в матче 28-го тура РФПЛ.

    Семин: У нас есть пятая колонна, которая не хочет, чтобы я продолжал работу

    «Он говорил не о команде. Речь о разговорах, которые идут вокруг коллектива. И слухи про Анчелотти, и про переходы игроков, появлявшиеся перед матчами.

    У Семина очень хорошие отношения с коллективом, с футболистами, поэтому, убежден, что в эти слова вложены некий иной смысл. Ведь кто-то запускает все эти фейковые новости, значит кому-то это нужно.

    Наши клубы между собой встречаются, если приехала бы команда из Кипра и победила, мы сказали бы, что российский топ коллектив уступил непонятно кому. Но "Локо" уступает россиянам же.

    Значит, соперник не слабее в каких-то компонентах. Железнодорожники ведь потерпели поражение от претендента на выход в Лигу чемпионов, с прекрасной организацией, стадионом и руководством. А не абы кому.

    У нас и аутсайдеры, кстати, подтянулись, справиться с ними не так просто. Сказать наверняка, что "Спартак" или любой другой выиграет там-то и там-то, уже нельзя.

    Можем рассматривать ситуации связанные с ведущими клубами из нашей страны и ведущих европейских чемпионатов. Конечно, уступаем Германии, Испании, Англии, Италии, вопросов нет.

    Но, то, что в РФПЛ никто уже не отдает очки без борьбы — факт», — приводит слова Игнатьева «Спорт-Экспресс».

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