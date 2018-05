Ибрагимович скучает по «Манчестер Юнайтед» и Моуринью

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси»поздравил «Манчестер Юнайтед» с выходом в финал Кубка Англии.

«Привет, ребята. Смотрю, вы чувствуете себя прекрасно. Вышли в финал Кубка Англии, и я рад за вас, хотя и не нахожусь вместе с вами.

У меня все хорошо. Наслаждаюсь солнцем каждый день. Хочу сказать всем болельщикам: я скучаю по вам, по стадиону "Олд Траффорд" и по красным футболкам. У меня останутся прекрасные воспоминания.

Спасибо всем, кто заставлял двигаться вперед, добавлял адреналина и энергии. Благодарю также своих бывших партнеров — с вами играть было легко.

Тренер, по вам тоже скучаю. Вы знаете, как побеждать. Это ни для кого не секрет», — сказал Ибрагимович.

When Zlatan talks, you listen.

🔊 Turn your volume up and hear this special #MUFCPOTY message from @Ibra_official! pic.twitter.com/e3Z2B4YXF7