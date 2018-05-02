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    Юпп Хайнкес объявил о завершении карьеры тренера

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    Юпп Хайнкес
    На фото:Юпп Хайнкес
    Наставник «Баварии» Юпп Хайнкес заявил, что завершит тренерскую карьеру по окончании нынешнего сезона.

    Накануне «Бавария» сыграла вничью с мадридским «Реалом» (2:2) в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, но не смогла выйти в финал из-за поражения со счетом 1:2 в первой встрече.

    «В 2013-м я встречался в Лиге чемпионов с дортмундской "Боруссией" и думал, что это мой последний матч в турнире. Никогда бы не представил, что вернусь. Сегодня я могу с уверенностью сказать — это была моя последняя игра в Лиге чемпионов. Я больше не буду работать тренером. Но все замечательно. Не думаю, что в мире есть много 72-летних, которым нужно принимать такое решение.

    Жаль, что все закончилось именно так. В течение девяти месяцев мы очень много работали вместе, построили отличный коллектив. У меня в распоряжении были отличные футболисты, и сейчас грустно, что у нашей истории получился такой конец», — цитирует Хайнкеса официальный сайт УЕФА.

    Хайнкес в качестве тренера по разу выигрывал Лигу чемпионов с «Реалом» (1997/98) и «Баварией» (2012/13), четырежды приводил мюнхенцев к победе в чемпионате Германии, а также выигрывал Кубок и трижды Суперкубок Германии.

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