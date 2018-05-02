Хайнкес: Мы были сильнее, но в финал выйти не смогли

Главный тренер «Баварии»прокомментировал противостояние св полуфинале Лиги чемпионов (1:2 дома, 2:2 в гостях).

«Как и вся наша команда, я очень разочарован. Мы заслужили сыграть в финале. Но никакого уныния! Я реально смотрю на вещи и принимаю этот результат.

Если вы видели оба матча, то согласитесь со мной — мы были сильнее. Но в финал мы выйти не смогли, и это меня очень расстроило.

Сегодня хорошо сыграли обе команды, это был футбол мирового уровня. Мы владели инициативой. "Реал" должен благодарить Наваса за фантастическую игру, особенно в концовке матча.

Безусловно, очень обидно. Мы провели блестящий первый тайм, и пропущенный мяч сразу после перерыва был серьезным ударом. Но у нас крепкий характер. Мы действительно показали хороший футбол.

"Реал" только контратаковал, отсиживаясь на своей половине поля. Честно говоря, даже не вспомню, когда "Бавария" играла так хорошо. Не будем забывать и о наших кадровых потерях, а ведь мы играли перед 80 тысячами зрителей.

Надо учитывать все детали противостояния, в обоих матчах. В первой игре я был вынужден заменить травмированных Роббена и Боатенга еще в первом тайме. Это несколько осложнило жизнь.

К ответному матчу недосчитались сразу пятерых игроков "основы". Но это не оправдание — все ребята, которые получили шанс выйти на поле, были готовы к этому.

Ульрайх явно смутился. Он не знал, может ли брать мяч в руки, потом понял, что не может, занервничал... Ну а результат вы видели. Для любого игрока это ужасный момент. Конечно, этот эпизод повлиял на ход матча, но у нас было множество шансов забить и после этого

Финал прогнозировать нельзя. Наверное, у "Ливерпуля" шансов на участие в финале побольше, чем у "Ромы". Но это будет достаточно равный и упорный матч. Не могу выделить фаворита.

"В 2013-м я встречался в Лиге чемпионов с дортмундской 'Боруссией' и думал, что это мой последний матч в турнире. Никогда бы не представил, что вернусь.

Сегодня я могу с уверенностью сказать — это была моя последняя игра в Лиге чемпионов. Я больше не буду работать тренером.

Но все замечательно. Не думаю, что в мире есть много 72-летних, которым нужно принимать такое решение.

Жаль, что все закончилось именно так. В течение девяти месяцев мы очень много работали вместе, построили отличный коллектив.

У меня в распоряжении были отличные футболисты, и сейчас грустно, что у нашей истории получился такой конец", — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.