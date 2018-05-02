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    Филипе Луис восстановился после серьезной травмы

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    Филипе Луис
    На фото:Филипе Луис
    Защитник «Атлетико» Филипе Луис восстановился после травмы и готов вернуться на поле.

    Как сообщает официальный сайт «Атлетико», врачи мадридского клуба разрешили бразильцу вновь участвовать в матчах. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне включил Луиса в число тех игроков, которые готовятся к ответной встрече против «Арсенала».

    Бразильскому защитнику удалось восстановиться быстрее, чем ожидалось — всего за семь недель.

    Напомним, Филипе Луис получил перелом малой берцовой кости во время матча 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива».

    Матч «Атлетико» — «Арсенал» состоится 3 мая.

    Игра с другого конца«Атлетико» — «Арсенал». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги Европы 3-го мая
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