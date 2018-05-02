Филипе Луис восстановился после серьезной травмы

Защитниквосстановился после травмы и готов вернуться на поле.

Как сообщает официальный сайт «Атлетико», врачи мадридского клуба разрешили бразильцу вновь участвовать в матчах. Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне включил Луиса в число тех игроков, которые готовятся к ответной встрече против «Арсенала».

Бразильскому защитнику удалось восстановиться быстрее, чем ожидалось — всего за семь недель.

Напомним, Филипе Луис получил перелом малой берцовой кости во время матча 1/8 финала Лиги Европы против «Локомотива».

Матч «Атлетико» — «Арсенал» состоится 3 мая.