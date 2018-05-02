Полузащитникрассказал о своих переговорах с клубом касательно продления контракта.

«В клубе делают все, чтобы я остался. Сейчас я нахожусь в хорошем положении, особенно после того, как Моуринью заявил о желании сохранить меня в команде. В прошлом году я подошел к тренеру и сказал, что хочу новый контракт. После этого была еще одна встреча, но я не собираюсь просить об этом десять раз.

Я стал важным игроком для команды, а хорошие футболисты стоят как минимум £ 50 млн. Клуб знает, что допустил ошибку. Сейчас мне 30 лет, у меня заканчивается контракт, и я веду переговоры с "Манчестер Юнайтед". Несколько клубов проявляют ко мне интерес, посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Феллаини Daily Mail.

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Напомним, соглашение Феллаини с «МЮ» истекает летом этого года.