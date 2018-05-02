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    Ди Франческо: Мы намерены отыграться и свершить что-нибудь великое

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    Эусебио Ди Франческо
    На фото:Эусебио Ди Франческо
    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо высказал мнение об ответном матче с «Ливерпулем» в 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Первый матч закончился домашней победой английского клуба со счетом 5:2.

    «В плане мотивации ничего не изменилось [с момента матча с "Барселоной]. Мы намерены отыграться и свершить что-нибудь поистине великое.

    Я хочу прояснить один момент: вы действительно считаете, что в полуфинале Лиги чемпионов перед лицом 70 000 болельщиков команда заранее сложит оружие?

    Нет, мы намерены предстать командой, которая будет биться до самого конца. Я хочу видеть энтузиазм и настрой выйти за пределы возможного.

    Если хочешь забивать, надо идти вперед, а это всегда сопряжено с риском, и мы будем держать это в уме. 'Ливерпуль' очень опасен и может ранить, если ты ему уступишь хотя бы дюйм.

    Мохамед Салах невероятно силен, когда 'Ливерпуль' играет длинными передачами, но мы не можем приставить к нему трех игроков. Мы должны не только правильно оценить соперника, но и подумать о себе.

    Мы должны верить в себя. С таким настроем, с такими болельщиками и со всей той страстью, которая сейчас царит в отношении команды, мы должны попытаться сотворить еще одно чудо.

    Рад, что мы прошли так далеко, но не хочу останавливаться. Нашей целью должна стать поездка в Киев. Я подхожу к этой игре так же, как и к другим. Я передал мои идеи команде и постараюсь убедить игроков в том, что поставленные задачи выполнимы.

    Игроки должны взять на себя ответственность, особенно Эдин Джеко, ведь он один из ключевых игроков в команде. Надеюсь, он сыграет так, как Салах в первом матче, и решит исход противостояния.

    В этом еврокубковом сезоне лишь 'Атлетико' доставил нам трудности на нашем поле. С тех пор мы довольно легко разбирались с соперниками, и надеюсь, что завтра традиция не изменится.

    Страсть наших болельщиков должна придать нам силы", — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Два раза в реку не войдешь«Рома» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2-го мая
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