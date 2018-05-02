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    Куртуа не хочет продлевать контракт с «Челси»

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    Тибо Куртуа
    На фото:Тибо Куртуа
    Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа хочет покинуть «Челси», чтобы вернуться в Мадрид.

    Бельгиец не планирует продлевать контракт с «Челси», сообщил журналист Хосе Рамон де ла Морена в эфире радио Onda Cero.

    Журналист сообщил, что Куртуа уже заявил руководству «Челси» о своем решении. Он готов выступать за «синих» еще один сезон, однако затем хотел бы присоединиться к «Реалу». При этом голкипер не собирается менять свое решение, так как хочет вернуться в Мадрид, чтобы быть ближе к своим детям.

    Таким образом, «Челси» попытается продать Куртуа, чтобы тот не покинул клуб свободным агентом.

    Контракт Куртуа с «Челси» истекает летом 2019 года.

    Напомним, с 2011 по 2014 годы Куртуа выступал за мадридский «Атлетико».

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