Куртуа не хочет продлевать контракт с «Челси»

Голкипер сборнойхочет покинуть, чтобы вернуться в Мадрид.

Бельгиец не планирует продлевать контракт с «Челси», сообщил журналист Хосе Рамон де ла Морена в эфире радио Onda Cero.

Журналист сообщил, что Куртуа уже заявил руководству «Челси» о своем решении. Он готов выступать за «синих» еще один сезон, однако затем хотел бы присоединиться к «Реалу». При этом голкипер не собирается менять свое решение, так как хочет вернуться в Мадрид, чтобы быть ближе к своим детям.

Таким образом, «Челси» попытается продать Куртуа, чтобы тот не покинул клуб свободным агентом.

Контракт Куртуа с «Челси» истекает летом 2019 года.

Напомним, с 2011 по 2014 годы Куртуа выступал за мадридский «Атлетико».