Майкл Каррик завершил карьеру, но останется в «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед»завершил карьеру игрока, но останется в клубе в качестве тренера.

«Должен признать, что расставаться с великими футболистами — это одна из самых сложных вещей в моей долгой тренерской карьере. В этот раз постараемся сделать так, чтобы никому не было грустно. Большой игрок уходит, но большой человек остается.

Хоть мы и хотим, чтоб Каррик продолжил играть, но для него всегда найдется место в клубе», — сказал главный тренер клуба Жозе Моуринью.

Congratulations to @Carras16, who has been presented with a Special Recognition award by Jose Mourinho in acknowledgement of his services to #MUFC. #MUFCPOTY pic.twitter.com/VXt3HkUHts