«» — «»: онлайн-трансляция начнется в 14:00

В 14:00 Россия. ФНЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «» — «» 0:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «»).

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