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    Ярдошвили: О'Коннору кровь из вены в задницу кололи – лечили фурункулы

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    Врач «Динамо» Александр Ярдошвили, работавший в «Локомотиве» в середине нулевых, прокомментировал воспоминания экс-нападающего железнодорожников Гарри О'Коннора о «допинге крови» в российском клубе.

    Гарри О’Коннор: В «Локо» брали кровь, и после очистки вливали обратно

    «Это очередной бред наркомана и алкоголика. За десять лет крыша у него окончательно поехала. Что он там конкретно заявляет?

    Что в "Локомотиве" игрокам переливали кровь перед матчами. Этого не было. Придумал. Чушь собачья. Я же не знаю, что у него сейчас за состояние.

    Слышал только, что он состоит на учете в психиатрической больнице и лечится от наркомании. И что мне теперь, комментировать его дебри? Все это ерунда.

    Допускаю, что речь вот о чем. У О'Коннора был фурункулез. И его лечили такой процедурой как аутогемотерапия. Это когда кровь из вены в задницу делают, чтобы фурункул как можно скорее вскрылся и не начались другие проблемы. Кожа у него была плохая, предрасположенная.

    О'Коннор говорит, что после таких процедур чувствовал себя на миллион долларов? Естественно. Это же лечение. Фурункулез на ногах – серьезная проблема для футболиста.

    Но ничего запрещенного с ним не принималось. Кровь замораживать мы даже при желании не могли, это только в больницах делают. Да и никто в футболе это не делает.

    А если и делали, до еще до запретов. Как эритропоэтин – он ведь тоже когда-то применялся, но потом все поняли, что как он работает, и запретили его», — приводит слова врача «Спорт-Экспресс».

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