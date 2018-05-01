О'Коннор: В «Локомотиве» у нас брали кровь, очищали и вливали её обратно

Бывший нападающий «Локомотива»рассказал, что в московской команде перед матчами у игроков брали кровь, очищали и вливали её обратно для того, чтобы футболисты лучше себя чувствовали.

Допинг крови – это повышение количества эритроцитов в крови спортсмена, для увеличения ее способности усваивать кислород.

Для этого можно перелить спортсмену донорскую эритроцитарную массу или произвести аутогемотрансфузию. Процедура входит в число нарушение кодекса WADA.

«Брали кровь, а перед игрой вливали её обратно. Кровь брали, очищали её и вливали обратно, а тебя помещали в кислородную камеру. Так они работают, приятель.

Это было просто невероятно. Я чувствовал себя на миллион долларов. Был готов отбегать два полных матча подряд», — цитирует О'Коннора The Scottish Sun со ссылкой на интервью Open Goal.

О'Коннор выступал за «Локомотив» с 2006 по 2007 год, провел 33 матча и забил семь мячей.

Кроме «Локомотива», 34-летний игрок выступал «Томь», «Хиберниан», «Бирмингем», «Барнсли» и другие клубы. Шотландец завершил игровую карьеру в 2016 году.