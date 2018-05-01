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    Клопп: Мы здесь, чтобы сражаться за свои мечты

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    Юрген Клопп
    На фото:Юрген Клопп
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ромой».

    Первый матч завершился домашней победой английского клуба со счетом 5:2.

    «Мы здесь, чтобы сражаться за свои мечты и завоевать путевку в финал. Многие думают, мол, "Роме" достаточно всего-то выиграть 3:0, но это все же солидный результат.

    Напомню, что мы тоже будем на поле, оставаться в раздевалке не собираемся! Для нас это огромный шанс.

    После того как мы пропустили два мяча, некоторые уже подумали, что мы проиграли. Но это не так. Это был всего лишь первый матч.

    Очень приятно быть в числе полуфиналистов. Здорово, что парни подарили нам всем такую возможность.

    Подарили своими прекрасными матчами, своим профессиональным отношением, всем тем, что они делали по ходу сезона. Учитывая наши результаты и всю проделанную работу, мы определенно заслужили выход в полуфинал.

    Если "Рома" выиграет 3:0 или больше, тогда, как говорится, поздравляю с выходом в финал — это спорт. Я не думаю, что мы уже заранее вышли в финал, но и плохой нашу ситуацию не назову.

    "Рома" ведь не пропускает дома в Лиге чемпионов, правильно? А мы в этом турнире еще ни разу не проиграли.

    Если все так и останется, то мы выходим в финал. Ваши статьи или мои слова в любом случае не сделают результат. Для этого надо выходить на поле и играть.

    "Ливерпуль" в Риме — это богатая история, но никто из нас не думает, что победа наших дедов на "Олимпико" как-то сильно нам поможет.

    Это просто игра на прекрасном стадионе, в отличном городе и против очень сильной команды», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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