ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Емельянов пожелал Раванелли скорейшего выздоровления

    Урал Ахмат РФПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Роман Емельянов
    На фото:Роман Емельянов
    Полузащитник «Урала» Роман Емельянов после матча с «Ахматом» (0:0) пожелал скорейшего выздоровления хавбеку грозненцев Раванелли, который выбыл до конца сезона.

    «Мы с Мишкой Меркуловым бежали за ним, соперник мяч отпустил, и Миша корпусом сыграл. Не знаю, что сказать, надо смотреть повтор. Я играл в подкате, выбил мяч, а Раванелли неудачно упал то ли на пятку мне, то ли еще куда-то. Что-то серьезное там у него… Хотим пожелать ему удачи, чтоб выздоравливал быстрее и возвращался в строй!», — цитирует хавбека пресс-служба «Урала».

    «"Ахмат" предлагал нам такую игру контратакующую, и мы медленно перемещали мяч с фланга на фланг, разрезающими передачами играли плохо. А так, думаю, что счет по игре: у соперника была пара моментов, у нас столько же. Может, из-за погоды, может, еще из-за чего-то бегалось сегодня недостаточно легко. Тяжеловато было. Не знаю, с чем это связано. Думаю, разберем игру, поговорим с парнями и будем готовиться к "Амкару".

    Мне кажется, плохо выходили в атаку, мяч задерживали. Надо было побольше вперед играть. Но хотя, еще раз повторюсь, счет по игре. Правда, в концовке думали, что все равно забьем, будет еще опасный выход к чужим воротам. У Эрика практически каждую игру такие моменты в контратаках бывают. Но не получилось. 0:0 – закономерный счет», — добавил хавбек.

    «Ахмат» и «Урал» поделят очки«Ахмат» — «Урал». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 30 апреля
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Постой, паровоз. «Краснодар» отложил чемпионство «Локо»
  • Обзор СМИ после победы «быков» над лидером чемпионата
    •
  • «Зенит» и ЦСКА сделали подарок «Локомотиву»
  • Реакция спортивных СМИ на ключевой матч 28-го тура РФПЛ
    •
  • 01/05
    • Семина не так поняли, заявил Мещеряков
  • 01/05
    • СМИ: Манчини договорился с итальянской федерацией
  • 01/05
    • 28-й тур РФПЛ стал лучшим по посещаемости за последние пять лет
  • 30/04
    • Дубль Смолова принес «Краснодару» победу над «Локомотивом»
  • 30/04
    • Манчини должен вернуться в «Зенит» к началу тренировок
  • 30/04
    • У Анчелотти не было «никаких переговоров» с российскими клубами
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Лионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираКриштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуИгорь Акинфеев пропустил от Ирвинга Лосано, зато наказал его за смелостьТри лузера КК-2017: от Акинфеева до судейГлавные неудачники завершившегося в России турнираФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойTelstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 годаДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Джордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа Веа
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Барселоны» под наибольшим влиянием Месси
  • Реакция прессы на чемпионство «Барселоны»
    •
  • Трансферный дайджест. 24-30 апреля
  • Кто покинет «Манчестер Сити», за кем охотится «Реал», кого зовет Моуринью и другие трансферные новости последних дней
    •
  • По привычному сценарию. Венгер проиграл в прощальном матче на «Олд Траффорд»
  • Поражение «Арсенала» на поле «Манчестер Юнайтед» — в нашем обзоре СМИ
    •
  • «Зенит» и ЦСКА сделали подарок «Локомотиву»
  • Реакция спортивных СМИ на ключевой матч 28-го тура РФПЛ
    •
  • Каррера начал перестройку «Спартака» с победы в Перми
  • Победа «Спартака» над «Амкаром» — в нашем обзоре прессы
    •
  • Третий наставник за сезон. «Севилья» сменила Монтеллу на Капарроса
  • СМИ – о тренерских перестановках в андалузском клубе
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Бавария» забьет на юбилей «Реала»
  • «Реал Мадрид» — «Бавария». Прогноз и ставки на ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА 1-го мая
  • 2,15
    •
  • Экспресс дня. «Бетис» продолжит движение вперед
  • Прогнозы и ставки на футбол 30 апреля
  • 5,58
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 10:59
    • Яя Туре приобрел мячи для академии «Ротора», но подарок задержали на таможне
  • 10:33
    • Салах уладил конфликт с египетской федерацией
  • 10:10
    • СМИ: Манчини договорился с итальянской федерацией
  • Два раза в реку не войдешь
  • «Рома» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА 2-го мая
    • 1,77Завтра в 21:45
  • 09:41
    • ФИФА создаст рабочую группу по Лиге наций и реформированию клубного ЧМ
  • 08:20
    • Семина не так поняли, заявил Мещеряков
  • 07:45
    • Полузащитник «Ахмата» выбыл до конца сезона
  • 07:21
    • 28-й тур РФПЛ стал лучшим по посещаемости за последние пять лет
  • Вернет ли Тихонов Самаре Премьер-лигу?
  • «Ротор» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 2 мая
    • 1,70Завтра в 17:00
  • Сможет ли «Оренбург» вернуться в РФПЛ?
  • «Оренбург» — «Сибирь». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 2 мая
    • 1,69Завтра в 14:00
  • «Енисей» разберется с гостями из Астрахани
  • «Енисей» — «Волгарь». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 2 мая
    • 2,17Завтра в 13:00
  • Постой, паровоз. «Краснодар» отложил чемпионство «Локо»
  • Обзор СМИ после победы «быков» над лидером чемпионата
    • 00:41
  • Примера. «Барселона» — чемпион, «Реал» обыграл «Леганес», «Атлетико» одолел «Алавес»
  • Обзор матчей 35-го тура испанской Примеры
    • 00:20
  • 00:17
    • «Бетис» на своем поле обыграл «Малагу»
  • АПЛ. «МЮ» обыграл «Арсенал», «Ливерпуль» не справился со «Стоком», «Тоттенхэм» победил «Уотфорд»
  • Подробности матчей 36-го тура английской Премьер-лиги
    • 00:02
  • 23:59
    • «Тоттенхэм» разобрался с «Уотфордом»
  • 22:47
    • У Анчелотти не было «никаких переговоров» с российскими клубами
  • 22:29
    • Семин: У нас есть пятая колонна, которая не хочет, чтобы я продолжал работу
  • 22:14
    • Мусаев: Будем рады, если «Локомотив» станет чемпионом
  • 21:59
    • Марадона передумал уходить из «Аль-Фуджейры»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус