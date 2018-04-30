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    Зидан: Постараемся забить «Баварии» быстрый гол

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    Зинедин Зидан
    На фото:Зинедин Зидан
    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился своими ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

    Слова Зидана приводит официальный сайт УЕФА.

    «Мы сыграем полуфинал как финал. Понимаем, как много значит участие в еще одном финале. Это было бы чем-то невероятным. Мы думаем только об этом — выходе в финал», — отметил Зидан.

    «Мюнхценцы приехали, чтобы показать свою игру. Это топ-клуб и отличная команда. Но мы тоже хотим показать хорошую игру. Будем готовы, как и всегда. Главное для нас — думать о победе и выйти на поле с мыслями о ней. Постараемся забить быстрый мяч. Это то, что нам надо», — подчеркнул французский специалист.

    Также Зидан рассказал о состоянии Иско и Начо: «Они тренировались с командой. Время до матча еще есть, и мы подумаем, как лучше поступить. Как вы понимаете, нам нужны игроки в стопроцентной готовности. Физически они оба готовы».

    Напомним, матч «Реал» — «Бавария» состоится 1 мая. В первой встрече мадридцы одержали выездную победу со счетом 2:1.

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