Зидан: Постараемся забить «Баварии» быстрый гол

Главный тренерподелился своими ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против

Слова Зидана приводит официальный сайт УЕФА.

«Мы сыграем полуфинал как финал. Понимаем, как много значит участие в еще одном финале. Это было бы чем-то невероятным. Мы думаем только об этом — выходе в финал», — отметил Зидан.

«Мюнхценцы приехали, чтобы показать свою игру. Это топ-клуб и отличная команда. Но мы тоже хотим показать хорошую игру. Будем готовы, как и всегда. Главное для нас — думать о победе и выйти на поле с мыслями о ней. Постараемся забить быстрый мяч. Это то, что нам надо», — подчеркнул французский специалист.

Также Зидан рассказал о состоянии Иско и Начо: «Они тренировались с командой. Время до матча еще есть, и мы подумаем, как лучше поступить. Как вы понимаете, нам нужны игроки в стопроцентной готовности. Физически они оба готовы».

Напомним, матч «Реал» — «Бавария» состоится 1 мая. В первой встрече мадридцы одержали выездную победу со счетом 2:1.