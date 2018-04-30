Трансферный дайджест. 24-30 апреля

Габриэл Жезус

«Манчестер Сити», нападающий, 21 год

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус заявил, что не спешит с переговорами о новом контракте. По словам 21-летнего бразильца, перебравшегося на «Этихад» в 2016-м году за 27 миллионов фунтов, его все устраивает в Англии.

«Предложение о новом контракте — это то, что должно исходить от клуба. Я так считаю. Но сейчас не время обсуждать эти вопросы, впереди еще несколько важных матчей. Я решил, что пока не готов говорить об этих вещах — мои мысли пока о другом. А вот в конце сезона времени будет больше.

Так что когда придет время, мы обязательно обсудим контрактные вопросы. Пока же могу с уверенностью сказать, что я счастлив в Англии и доволен всем».

По данным Daily Mail, в марте Жезус отклонил предложение о продлении контракта с зарплатой 90 тысяч фунтов в неделю (сейчас он зарабатывает 65 тысяч фунтов в неделю). Бразилец и его агенты считают, что он достоин минимум 100 тысяч.

Наш прогноз: «Манчестер Сити».

Джон Стоунз

«Манчестер Сити», защитник, 23 года

Джон Стоунз Фото: theguardian.com

И еще немного о «МанСити». на прошлой неделе британские СМИ раструбили, что руководство «горожан» не собирается удерживать защитника Джона Стоунза, поскольку тот якобы не входит в планы Хосепа Гвардиолы, да и отношения футболиста и тренера нельзя назвать идеальными.

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Крупица истины в этом, возможно, есть — Стоунз ни разу не выходил в стартовом составе «горожан» в этом календарном году.

Впрочем, Гвардиола утверждает, что новости об уходе англичанина за 47,5 миллионов фунтов — выдумка журналистов. «Хочу попросить прощения у Джона и всех парней, о которых пишут в газетах. Все это — вранье. не собираюсь ничего комментировать, т.к. это фейк, вбросы. Не понимаю, как люди могут верить в то, что мы собираемся продать Джона. Он молодой парень, игрок сборной, он — одна из причин, почему мы выиграли титул. не знаю, как долго я задержусь в Манчестере, но одно могу сказать точно: пока я здесь, здесь будет и Стоунз».

«Понятно, что ему не просто. Он получил травму, потом восстановился, но снова травмировался. Сейчас он тренируется с большим желанием, и я хочу ему помочь. Все же помнят, как он был хорош в первой части сезона. Но сейчас у меня четыре топовых защитника — Джон, Отаменди, Компани и Ляпорт».

Из-за очередной травмы Стоунз, чей контракт действителен еще четыре года, пропустил воскресный матч «Сити» против «Вест Хэма».

Наш прогноз: «Манчестер Сити».

Давид Де Хеа

«Манчестер Юнайтед», вратарь, 27 лет

Давид Де Хеа Фото: skysports.com

Менеджер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью исключил продажу голкипера Давида Де Хеа во время летнего трансферного окна.

«Никаких шансов», – ответил Моуринью на вопрос журналиста ESPN о том, какова вероятность ухода Де Хеа в «Реал», который давно следит за голкипером «МЮ», но в последнее время переключил внимание на Тибо Куртуа из «Челси».

Более того, по данным британских медиа, в ближайшее время боссы «Юнайтед» выйдут на Де Хеа с предложением о новом пятилетнем контракте.

Сам испанец также не прочь задержаться на «Олд Траффорд» и выиграть парочку трофеев. «Я играю хорошо, уверен в себе, но я должен подкреплять это трофеями. Все вратари мирового класса так делают. Я хочу побеждать. У тренера "МЮ" должна быть психология победителя. У Фергюсона она была, у Моуринью она есть, он жаждет выигрывать всегда. Мы должны вернуть утраченные позиции в Лиге чемпионов и АПЛ. "МЮ" вновь должен стать лучшим», – сказал Де Хеа в интервью Daily Mail.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Мохамед Салах

«Ливерпуль», нападающий, 25 лет

Мохамед Салах Фото: theguardian.com

«Ливерпуль» не спешит комментировать слухи о возможной продаже Мохамеда Салаха в «Реал» за сумасшедшие 200 миллионов фунтов, но уже готовит для египтятина новый щедрый контракт с двукратным увеличением оклада. Да, это не участок земли в Мекке от главы города Фархада Аль-Руки, но тоже неплохо.

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Нынешний контракт Салаха рассчитан до 2022 года, новый же планируется заключить до начала ЧМ-2018, пишет The Sun on Sunday.

Любопытно, что совсем недавно, летом 2017-го, «Рому» предлагала «Реалу» купить Салаха за 40 миллионов евро, однако Зинедин Зидан посчитал цену завышенной. Сейчас «бланкос» будут вынуждены предложить минимум в 5 раз больше. И далеко не факт, что на островах ответят согласием.

«Салах очень талантлив. По-моему, в "Ливерпуле" он нашел себя. Он проводит великолепный сезон. Не думаю, что в мире найдется клуб, который сможет удовлетворить запросы "Ливерпуля" по трансферу Салаха. Мне сложно будет понять, если Мо захочет покинуть "Ливерпуль" этим летом», — сказал полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас. Согласны?

Наш прогноз: «Ливерпуль».

Виллиан

«Челси», полузащитник, 29 лет

Виллиан Фото: theguardian.com

Полузащитник «Челси» Виллиан точно не перейдет в «Манчестер Юнайтед», заявил главный тренер «дьяволов» Жозе Моуринью.

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По данным британских СМИ, «Особенный» пытался переманить бразильца еще прошлым летом, но потерпел неудачу.

«Я работал с бразильскими футболистами в каждой команде. Мне нравится то, как они отдаются на поле, а также то, какие проблемы они могут соорудить. Шутка. На самом деле, не могу сказать, появится ли в команде бразилец этим летом. Но если да, то это точно будет не Виллиан. Я уверен, что "Челси" не даст добро на этот трансфер», — сказал Моуринью в интервью ESPN Brazil.

Сам Виллиан в интервью Globo заявил, что разговоры о переходе в «Милан» или «Манчестер Юнайтед» его не интересуют. «Когда дела складываются не лучшим образом, некоторые футболисты хотят покинуть команду. Но я не из их числа, потому что я всегда знал, что мое место в "Челси". Конечно, я хочу играть всегда, но очевидно, что нельзя играть в каждом матче. Особенно когда мы играем в еврокубках. Моя главная личная цель – остаться в "Челси". Если клуб откажется от моих услуг, то мне придется найти новую команду. Но я хочу остаться в "Челси" на много лет. Готов к переговорам о продлении своего контракта».

Наш прогноз: «Челси».

Жером Боатенг

«Бавария», защитник, 29 лет

Жером Боатенг Фото: kicker.de

Защитник «Баварии» Жером Боатенг, получивший травму в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (1:2) и выбывший на срок от 4 до 6 недель, поставил под сомнение свое будущее в немецком клубе.

«В "Баварии" я пережил все, что только мог. Теперь моя карьера пришла к точке, где я должен отвечать на вопросы. Это не классические вопросы, а личные, касающиеся карьеры: чего я еще не достиг, какие у меня цели, готов ли я продолжать выступать за клуб при одних и тех же обстоятельствах» — сказал защитник в интервью Socrates Magazine.

Судя по всему, Боатенг жаждет нового вызова и смены обстановки. А предметный интерес к игроку, как известно, проявляют Жозе Моуриньо и бывший клуб Жерома «Манчестер Сити».

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Клаудио Браво

«Манчестер Сити», вратарь, 35 лет

Клаудио Браво Фото: theguardian.com

35-летний голкипер «Манчестер Сити» Клаудио Браво, проигравший конкуренцию Эдерсону Мораесу, может продолжить карьеру в Аргентине — экс-игрока «Барселоны» хотят видеть в «Боке Хуниорс».

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«Чилиец — один из кандидатов, он отвечает всем нашим требованиям. У него есть все необходимые качества. Также не стоит забывать, что у него есть опыт игры на ЧМ. Наша идея — посмотреть, как пойдут дела в Копа Либертадорес. Если мы выйдем во второй раунд турнира, то в августе начнем поиски нового вратаря. И Браво — один из кандидатов», — сказал представитель аргентинского клуба в интервью La Cuarta.

Другим претендентом, напомним, считается ветеран «Ювентуса» Джиджи Буффон.

Итальянское Radio CRC ранее сообщило, что «Наполи» рассматривает Браво в качестве вероятной замены Пепе Рейне, который продолжит карьеру в «Милане». Правда, «партенопейцы» вряд ли потянут зарплату Клаудио, если тот не умерит аппетиты.

Какое решение примет Браво, засидевшийся на скамейке, — вопрос. Одно можно сказать точно — на «Этихаде» он не останется.

Наш прогноз: «Бока Хуниорс».

Джо Харт

«Манчестер Сити», вратарь, 31 год

Джо Харт Фото: theguardian.com

«Вест Хэм» не будет активировать опцию выкупа в арендном соглашении вратаря Джо Харта, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», утверждает The Sun.

Сам голкипер, пропустивший последний матч «молотобойцев» с «горожанами» по условиям аренды, похоже, это прекрасно понимает. «У меня остался год по контракту с "Сити", так что я открыт для предложений. За последние пару лет было много непонятных ситуаций, что точно не добавляло уверенности», — сказал Харт в эфире Sky Sports.

«С этим было бы легче разобраться, будь мне 20 лет. Но я старше. Летом хочу перейти в клуб, где буду уверен в завтрашнем дне, и двигаться вперед».

«Я не знаю, как будет дальше. Думаю, Вест Хэм захочет поговорить с нашим клубом. Он наш футболист, и если он не останется здесь на следующий сезон, то я еще не знаю, как мы решим вопрос», — отметил Хосеп Гвардиола.

Наш прогноз: один из клубов АПЛ.

Маруан Феллаини

«Манчестер Юнайтед», полузащитник, 30 лет

Маруан Феллаини Фото: skysports.com

Жозе Моуринью, похоже, удалось убедить бельгийского полузащитника Маруана Феллаини поставить подпись под новым соглашением с «Манчестер Юнайтед». По словам «Особенного», сделка практически оформлена.

«Мы практически договорились. Но в футболе почти не считается. Мы почти поставили точку, но праздновать пока рано. Хочу увидеть белый лист бумаги с подписью Эда Вудворда и Маруана.

Думаю, Феллаини останется. Когда футболист хватается за эмблему клуба, забивая гол, это говорит о том, что он хочет остаться. Я хочу, чтобы Маруан остался. В клубе все хотят этого. Думаю, так и будет. Мы близки к этому», — сказал Моуринью.

Ранее сообщалось, что за Феллаини охотятся «Монако», «Рома», «Ливерпуль» и несколько турецких клубов.

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».