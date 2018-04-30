Семин: Две необязательные ошибки повлияли на результат

Главный тренерпрокомментировал поражение отв 28-м туре РФПЛ.

«Хороший был матч, за исключением этих двух минут. Совсем необязательные две ошибки, которые повлияли на результат. На мой взгляд, матч шел до гола, и так получилось, что мы пропустили. Второй — совсем непонятно, какая ошибка случилась у нашего игрока. Мы сегодня проиграли матч, но не сражение», — сказал Семин в эфире телеканала «Наш футбол», передает «Чемпионат».

«Почему не забиваем третий матч подряд? В атаке много игроков, но прицел сбился. Я думаю, не хватает агрессии в конечной стадии. Все разыгрывается достаточно неплохо до ворот, игроки же не потеряли квалификацию. Но агрессии не хватает», — отметил наставник «Локомотива».

«Есть определенное волнение из-за лидерства», — также подчеркнул Семин.

Напомним, «Краснодар» обыграл «Локомотив» со счетом 2:0.