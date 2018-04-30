Мусаев: Будем рады, если «Локомотив» станет чемпионом

Главный тренерпрокомментировал победу надв 28-м туре чемпионата России (2:0).

«Матч получился энергозатратным. Первый тайм обе команды провели на встречных курсах. У нас были удачные моменты, и, в целом, я доволен содержанием игры. Во втором тайме начали не так уверенно, но затем начали создавать моменты. Такие игры – это праздник. Ради них мы находимся в профессии», — приводит слова Мусаева «Спорт-Экспресс».

«Это обычная победа. Мы не желаем никому ничего плохого. Будем рады, если "Локомотив" станет чемпионом, но в следующих матчах», — также отметил наставник «быков».

Кроме того, Мусаев рассказал о том, почему в запасе на игру остался Павел Мамаев: «У Мамаева были проблемы со здоровьем. Он только два дня работал в общей группе, пропустил три тренировки. Поэтому во втором тайме мы решили выпустить Сулейманова, а в основе Шишкина. Считаю, что Рома провел великолепный матч».

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