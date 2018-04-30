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    Милнер отказался возвращаться в сборную Англии

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    Джеймс Милнер
    На фото:Джеймс Милнер
    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отказался от возвращения в сборную Англии на матчи чемпионата мира-2018, сообщает The Times.

    Выступление Милнера в нынешнем сезоне, а также проблемы в средней линии национальной команды Англии, связанные с травмами одноклубников игрока Алекса Окслейд-Чемберлена и Адама Лалланы, заставили главного тренера «львов» Гарета Саутгейта обратить внимание на 32-летнего футболиста.

    Специалист не успел лично обсудить с Милнером вопрос возвращения, поскольку футболист дал понять, что не намерен менять свое решение об окончании международной карьеры, которое он принял в 2016 году.

    «Это решение было сложным, но перерыв во время международных матчей позволяет мне лучше восстанавливаться и быть в наилучшей форме. Дополнительные игры повышают риск получить травму», — приводит The Times слова Милнера.

    В нынешнем сезоне 32-летний полузащитник провел 44 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал 11 результативных передач.

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